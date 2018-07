Expedito Junior fala dos sonhos que se tornaram realidade e convida os rondonienses a “sonharem juntos”

Caravanas dos quatro cantos do Estado tornaram pequeno o Espaço Mediterrâneo, em Ji-Paraná, para acomodar tanta gente, na manhã deste sábado (21), durante realização da pré-convenção conjunta dos partidos PSDB, DEM e PSD, que definiu pelo lançamento das pré-candidaturas do ex-senador Expedito Junior (PSDB) ao governo do Estado e do deputado federal Marcos Rogério, ao Senado, além da reeleição do deputado federal Expedito Neto (PSD) e da deputada Mariana Carvalho.

Além de dezenas de lideranças políticas e comunitárias, o evento foi abrilhantado com a presença do presidenciável tucano Geraldo Alkmin, que se comprometeu, caso seja eleito, com a duplicação da BR-364, reforçar a estrutura da saúde pública e ainda “tornar Rondônia a capital brasileira do agronegócio”.

Expedito Junior falou de seus sonhos, desde que se elegeu primeiramente vereador em Rolim de Moura, depois deputado federal constituinte, o mais novo do país à época, aos 21 anos, na sequência senador e por fim, o sonho maior de se tornar governador de Rondônia. “Um sonho quando se está sozinho é apenas um sonho, mas um sonho em que sonhamos todos juntos, tem tudo para se tornar realidade”, disse numa convocação para um sonho coletivo.

Expedito recordou as dificuldades da campanha em 2014, quando chegou muito próximo de ganhar a disputa estadual, mas foi prejudicado pelo uso ostensivo da máquina pública utilizada pelo adversário que buscava a reeleição. Ele pontuou, entretanto, que neste ano “não terá reeleição nem uso da máquina”.

O pré-candidato tucano lembrou ainda que na eleição de 2014, tinha apenas dois prefeitos em seus palanques. “Dois que já no final da corrida restou apenas um, graças a pressão exercida pelo governo da época. Hoje, aqui, neste ponta-pé inicial já temos catorze prefeitos somando conosco. Vamos chegar a pelo menos 30”, disse otimista.

Entre as muitas lideranças presentes, estavam o guajaramirense e ex-deputado federal pelo estado de São Paulo José Aníbal, que foi secretário nos governos de Mário Covas e Geraldo Alkmin, o prefeito de Porto Velho Hildon Chaves, o deputado estadual Laerte Gomes, pelo menos uma dezena de vereadores e ainda o senador Ivo Cassol que passou rapidamente pelo evento, mas deixou o recado que seu grupo político vem mantendo conversas com a frente liderada por Expedito Junior.

