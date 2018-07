Para a prefeita Juliana Roque (PSB), este é o início para uma transformação geral na mobilidade urbana do município

A prefeitura municipal de Pimenta Bueno estará licitando, no próximo dia 27 de julho, a contratação de empresa para elaboração do plano municipal de mobilidade urbana.

O deputado estadual Cleiton Roque (PSB) destinou , por meio de emenda parlamentar individual, R$ 160 mil para elaboração do PMMU. O parlamentar destacou a importância: “Nossa cidade está se desenvolvendo cada vez mais e é preciso oferecer condições de mobilidade para nossa população, por meio de calçadas adequadas com acessibilidade, ciclovias, organização das vias em geral e diminuição dos conflitos no trânsito. O objeto desse plano identifica os benefícios que irão contemplar nossa cidade a curto, médio e longo prazo”.

Para a prefeita Juliana Roque (PSB), “este é o início para uma transformação geral na mobilidade urbana do nosso município, pois tendo o plano elaborado, vamos buscar recursos para execução e tenho certeza que teremos o apoio dos nossos representantes nas bancadas estadual, federal e governo do estado. Agradeço ao deputado estadual Cleiton Roque, que destinou os R$ 160 mil. A prefeitura entrou com contrapartida de R$ 10 mil, sendo valor global de R$ 170 mil”.

“Esse é um pleito da prefeita Juliana Roque e da câmara de vereadores. Com o tempo vamos diminuir os conflitos no trânsito. É preciso visualizar o futuro de uma cidade que é polo industrial, vamos dar condições para população que aumenta consideravelmente”, concluiu o vice-líder do governo na assembleia legislativa, Cleiton Roque.

