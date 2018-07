O senador destacou a presença do deputado estadual Leo Moraes, presidente do Podemos, que relembrou a história de seu pai, Paulo Moraes, na fundação do PDT em Rondônia.

Jaru realizou na manhã de sábado, 21, o encontro regional do PDT na cidade. O senador Acir Gurgacz, presidente estadual do partido, oficializou o apoio político recebido pelo Partido Progressista (PP) para a sua pré-candidatura ao governo do Estado. O vice-presidente do PP, Carlos Magno, compôs a mesa de convidados e ressaltou a sua confiança e boas expectativas para as eleições em outubro.

“Estamos todos unidos para alcançar uma gestão em Rondônia totalmente focada em resolver as questões antigas para impulsionar o crescimento do Estado através da infraestrutura e produção rural”, disse Gurgacz.

Acir tem defendido em seus discursos a necessidade de um modelo mais eficiente, transparente e participativo.

Lideranças de outros partidos também estiveram com Acir no palanque. O senador destacou a presença do deputado estadual Leo Moraes, presidente do Podemos, que relembrou a história de seu pai, Paulo Moraes, na fundação do PDT em Rondônia. “Estamos vivendo um momento importante e fundamental para a nova política”, disse Moraes.

Durante o evento, o senador Acir oficializou o lançamento da pré-candidatura do Dr. Indiano Pedrozo a deputado federal pelo PDT. “Nosso planejamento é fazer uma política voltada para a educação, pois é de maior importância que nossos jovens tenham uma formação cada vez melhor”, salientou Pedrozo.

