O pré candidato a deputado estadual Sid Orleans, do “PODEMOS”, tem realizado uma verdadeira maratona de visitas em vários municípios do Estado recebendo apoio para que continue forte rumo à convenção do partido. Amigos e pessoas que conhecem seu trabalho de 2 mandatos de vereador o recepcionam de forma positiva nessa nova jornada que já teve o primeiro passo conquistado durante a pré-convenção do partido realizado há duas semanas.

De acordo com Sid Orleans, seu partido segue firme sobre os caminhos que deverá seguir no pleito de outubro próximo. “Temos a frente o deputado Léo Moraes que tem conversado e massificado as propostas do partido que leva em seu slogan: Juntos Podemos Mudar Rondônia. Estamos todos engajados nesse ideal e saímos fortalecidos a cada encontro realizado”, afirmou.

Sobre sua pré-candidatura, Sid Orleans afirma que está caminhando firme e ganha oxigênio do eleitorado, que reconhece o trabalho do ex-vereador. “Estamos focados e motivados. Nosso trabalho quando ainda vereador é lembrado por todos e demonstram essa confiança através das redes sociais com manifestações de carinho e apoio à nossa pré-candidatura. As mensagens de apoio surgem como indicadores de que nosso trabalho desempenhado na Câmara Municipal de Porto Velho está sendo reconhecido. Deixamos mais de 40 leis que hoje assistem a diferentes segmentos da sociedade e por onde tenho passado sou lembrado pelo comprometimento no legislativo municipal”, ressaltou o pré-candidato.

