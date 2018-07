O Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Rondônia homologou nesta terça-feira (24/07), o resultado final do XXII Concurso para Ingresso na Carreira de Promotor de Justiça Substituto, em sessão extraordinária presidida pelo Procurador-Geral de Justiça em exercício, Osvaldo Luiz Araujo.

Doze aprovados, seguindo a ordem de classificação no concurso, tomarão posse no dia 6 de agosto, às 17 horas, em sessão solene do Colégio de Procuradores de Justiça, sob a presidência do Procurador-Geral de Justiça, Airton Pedro Marin Filho, no auditório do edifício-sede do MPRO em Porto Velho.

Após a posse, os Promotores de Justiça Substitutos passarão por um curso de adaptação, no período de 7 a 21 de agosto, promovido pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF/MPRO), antes de iniciarem suas atividades nas Promotorias de Justiça.

Os novos Promotores de Justiça Substitutos irão se juntar aos 130 membros do Ministério Público, entre Procuradores de Justiça e Promotores de Justiça, para reforçar a atuação institucional em defesa da sociedade nas Promotorias de Justiça da capital e do interior.

