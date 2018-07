Fimca e Metropolitana estão com inscrições abertas até 4 de agosto

As Faculdades Integradas Aparício Carvalho (Fimca) e Faculdade Metropolitana abriram inscrições do processo seletivo para alunos indígenas. As inscrições se iniciaram em 28 de junho e serão encerradasem 4 de agosto. A seleção ocorre por causa de um convênio firmado entre as faculdades e o Ministério Público Federal (MPF), no qual todos os candidatos selecionados terão garantia de bolsa de 100% dassemestralidades até a conclusão do curso.

As oportunidades são para os cursos de Ciências Contábeis, Gestão Hospitalar, Turismo, Zootecnia, Gestão Ambiental, Letras e Pedagogia. Cada candidato indígena poderá escolher a primeira e a segunda opção de graduação de sua preferência. Caso o candidato não se classifique para a primeira opção, ele poderá optar pela segunda, se o curso tiver vagas disponíveis.

A matrícula dos candidatos classificados neste vestibular só poderá ser concluída se o candidato apresentar a autodeclaração de condição indígena (nome, a qual grupo pertence e outras informações).

As provas serão realizadas em 5 de agosto, das 9h às 13h. As inscrições podem ser realizadas nasinstituições, localizadas na rua Araras, 241, bairro Eldorado, em Porto Velho, ou por meio do portalwww.vestfimca.com.br, até às 12h do dia 4 agosto. O resultado do processo seletivo será divulgado em 10 de agosto.

