Semusa pede que pacientes atualizem o número de telefone nas unidades básicas de saúde

A Semusa (Secretaria Municipal de Saúde) oferece, através do CEM (Centro de Especialidades Médicas), exames laboratoriais e de imagens, como raio x, mamografia, ultrassonografia de abdome total, transvaginal, pélvica, próstata e vias urinárias.

O local também é referência municipal em tratamento de hanseníase e tuberculose.

O CEM atende ainda 15 tipos diferentes de especialidades médicas: alergologista, oftalmologia, cardiologia e ortopedia. Mas cerca de 60% dos pacientes agendados para exames ou consultas não comparecem e nem desmarcam o agendamento.

Para se ter uma ideia, nesta segunda-feira,23, quinze pacientes estavam agendados com o médico cardiologista, mas apenas cinco compareceram. O mesmo aconteceu com as especialidades de ortopedia – de 15 agendamentos, apenas 11 pessoas foram se consultar e na oftalmologia estavam marcadas 15 consultas, porém somente oito estiveram no CEM.

As ausências ocorrem principalmente, segundo o Drac, devido a falta de atualização dos números de telefone. “Muitas vezes o técnico responsável por ligar para o paciente confirmando a consulta não consegue mais encontrá-lo no telefone fornecido. Por isso, pedimos que as pessoas que aguardam consultas para atualizarem os dados nas unidades básicas de saúde”, explicou Leila Jacob, diretora do Drac.

De acordo com ela, o não comparecimento na data marcada acaba prejudicando outros pacientes que estão na lista de espera por consultas, como foi o caso da aposentada Darcy Gonçalves de 74 anos, que aguardava na fila há três meses. “Se essas pessoas tivessem avisado que não iriam comparecer no dia agendado, eu teria conseguido me consultar antes”, declarou a paciente.

O Cem fica na Avenida Rio Madeira nº 2010, Bairro Nova Porto Velho. Telefone 3901-123

Comdecom