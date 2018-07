Um mini museu foi construído no Parque de Exposiçã o de Ariquemes para contar um pouco dos 35 anos de história da EXPOARI, uma das maiores exposições agropecuárias do Norte do País. O espaço está aberto para visitação até o domingo, durante a noite, no decorrer da realização do evento.

Além de conhecer a história da Associação dos Pecuaristas de Ariquemes (APA), entidade responsável pela realização da EXPOARI, o visitante pode adquirir produtos confeccionados especialmente para a festa. São canecas, chaveiros, canetas, blocos de anotação, fivelas e camisetas – os produtos estão disponíveis para aquisição, a partir de R$ 9,99.

Quem visitou o museu, que fica na entrada da arena, se impressionou. “É muito lindo conhecer um pouco da história da APA e da Expoari”, registrou uma internauta na página oficial da Expoari em uma rede social.

O presidente da APA, Antônio Henrique Duran disse que o próximo passo é disponibilizar o conteúdo e os produtos para aquisição através do site da entidade. “As pessoas agora podem levar para casa um pouquinho da Expoari. É um sentimento de pertencimento que estamos conseguindo realizar em cada visitante”, afirma.

EXPOARI

Nesta quarta-feira, o visitante terá a oportunidade de acompanhar a final do Rodeio Credisis Crediari, visitar os expositores, participar do sorteio de um automóvel e ainda ver a mesa da amargura.

Na quinta-feira, o show da sertaneja Marilia Mendonça é o mais esperado. Para este dia, a rede hoteleira de Ariquemes já opera com quase 100% de sua capacidade. Na sexta-feira é a fez do sertanejo raiz com Di Paullo e Paulino.

A maratona de shows nacionais da Expoari termina no sábado com a apresentação da dupla Maiara e Maraisa. Os organizadores da Expoari esperam receber cerca de 300 mil visitantes nas nove noites de festa.

Comentários

comentários