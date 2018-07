Foi dado início na manhã desta terça-feira (24/07), a recuperação de pontos críticos da Avenida JK no município de Nova Brasilândia d’Oeste (RO), através de pedidos feitos pelo atual prefeito Hélio Mendes (PP) junto a autoridades parlamentares e ao DER.

Os trabalhos de recuperação serão em pontos que foram danificados, a Avenida JK é uma das principais do município por dar acesso às demais cidades vizinhas e estar no centro da cidade. Devido a falta de maquinários da prefeitura e por ser uma obra considerada grande, foi necessário a intermediação do Departamento de Estradas de Rodagens (DER).

O Prefeito Hélio Mendes agradeceu ao Governo pela disponibilização dos maquinários, “Nós sabemos as necessidades da população, e, estamos constantemente fazendo melhorias, é lamentável não termos estrutura como essa para oferecer a população, mas hoje é um dia muito feliz, onde o Governo do Estado disponibilizou as máquinas, agradeço imensamente os que ajudaram e ao DER, em breve os problemas nestes pontos serão sanados”. Finalizou Hélio.

