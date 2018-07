Em ritmo acelerado, máquinas e homens da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SEMOSP), de Rolim de Moura (RO), recuperam as estradas vicinais para garantir o escoamento da produção agrícola e a trafegabilidade das vias rurais.

Na última semana a Secretaria de Obras realizou o patrolamento em mais duas linhas vicinais, 168 e 180, lado norte.

Já nesta quarta-feira (25/07), os trabalhos iniciaram pela Linha 168, lado sul.

De acordo com o Secretário Marcelino Alves de Lima, os trabalhos são realizados atendendo a determinação do Prefeito Luizão do Trento, que entende que a economia do município tem como alicerce a produção agrícola.

A próxima linha que receberá o patrolamento será a linha 172 norte.

