Visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no próximo dia 08 de Agosto, a prefeitura de Pimenta Bueno estará realizando licitação para aquisição de equipamentos hospitalares.

De acordo com a prefeita Juliana Roque (PSB), “A última etapa de reforma do nosso hospital Ana Neta já está bem adiantada e esse equipamento vem para melhor atendermos nossa população. Mais condições para profissionais e usuários do nosso hospital”.

A prefeita destacou o apoio do senador Valdir Raupp (MDB) que disponibilizou o recurso, “É mais de um milhão e meio para investirmos no nosso hospital. Agradeço ao senador pelo carinho que sempre teve com nossa cidade, em especial, nossa saúde”.

Juliana ressaltou que o cronograma de entrega da reforma do hospital está previsto para os próximos 60 dias, “Teremos hospital novo e equipamento novo”, concluiu.

Valor total médio estimado para aquisição na ordem de R$ 1.567.676,47 (Um milhão, quinhentos e sessenta e sete mil, seiscentos e setenta e seis reais e quarenta e sete centavos),

