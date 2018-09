A Presidente da Comissão, juíza Rosemeire Conceição, reuniu todos os membros da auditória, a fim de simular os procedimentos de verificação no dia 7 de outubro 2018.

Foi realizada no Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE-RO), na tarde da última quinta-feira (20), uma reunião com a Presidente da Comissão de Auditoria de Urnas, juíza membro Rosemeire Conceição dos Santos Pereira de Souza, com todos os integrantes da comissão, para a simulação da auditoria da votação eletrônica, conhecida como “auditoria em tempo real”, que se realizará no dia da eleição, procedimento que será da responsabilidade da Zona Eleitoral cuja seção for sorteada.

A Justiça Eleitoral brasileira, por meio das Secretarias de Tecnologia da Informação dos Tribunais (TSE e TREs) e das Comissões de Auditoria de Urnas preza pela autenticidade e integridade dos sistemas nas urnas eletrônicas e visa também dar transparência ao processo eleitoral, além de atestar a confiabilidade da votação pelo meio eletrônico.

A reunião contou também com a presença dos membros da comissão, sendo eles: 1ª Secretária Rudma Rosa Oliveira Costa, 2º Secretário Danilo Adriano Fontinelle Afonso, servidora Cristiane Melo, servidora Eny Coelho Leal, servidor Neiton Lima de Carvalho e o servidor Plínio Martins de Oliveira.

Comentários

comentários