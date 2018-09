O candidato ao Senado, Jesualdo Pires (PSB), reforçou o seu comprometimento com a educação em Rondônia. O candidato lembrou que durante toda sua vida pública, os investimentos em educação sempre foram prioridade.

Agora, pleiteando uma das duas vagas ao senado federal, o candidato disse que uma de suas propostas é voltada aos investimentos para melhorar a estrutura física dos Campus da Universidade Federal de Rondônia (Unir) e das unidades do Instituto Federal (Ifro), melhorar as condições de trabalho do corpo docente, além da busca por novos cursos visando ampliar o número de vagas oferecidas no Estado.

Outra preocupação colocada por Jesualdo é quanto aos investimentos para que os doutores e mestres da universidade tenham melhores condições para pesquisas e projetos na área cientifica.

Jesualdo lembrou que durante sua gestão como Prefeito de Ji-Paraná sempre manteve uma relação de trabalho e de parcerias junto a direção do Ifro e da Unir de Ji-Paraná e que pretende ampliar suas ações apoiando as demandas das unidades de ensino junto ao Governo Federal.

“Temos condições de cobrar ações mais concretas do Ministério da Educação para Rondônia. Não é uma questão de apoiar estas intuições apenas alocando nossas emendas individuais e de bancada. Estou me comprometendo em cobrar do Ministério da Educação que a Universidade Federal de Rondônia e o nosso Instituto Federal tenham participações maiores no volume de recursos do orçamento da União”, ressaltou Jesualdo.

Para Jesualdo o investimento em educação é chave para solucionar os graves problemas sociais no País. Ele lembrou que sua gestão administrativa em Ji-Paraná mudou o cenário da educação na cidade. Todas as escolas da rede municipal tiveram excelentes avaliações e conquistaram por três vezes consecutivas a melhor nota do IDEB do Estado, sendo que algumas escolas obtiveram notas que estão entre as melhores do Brasil.

“Como senador, o trabalho com a educação deve continuar, levando os investimentos a todos os níveis de escolaridade, mas com uma atenção especial as unidades de ensino federal em nosso Estado”, concluiu.

