Pesquisas apontam crescimento do candidato ao Governo, que percorreu 14 municípios em uma semana

Crescendo nas recentes pesquisas de intenções de votos, o candidato a governador Maurão de Carvalho, da coligação “Rondônia, unidos somos fortes”, intensifica o ritmo de campanha nesta reta final, além de comemorar as adesões e a receptividade ao seu nome, por onde tem passado. E ele tem percorrido o Estado de ponta a ponta. Em uma semana, foram pelo menos 14 cidades visitadas, incluindo a capital.

“Há um clima positivo, as pessoas estão abraçando nossa campanha. Os números das recentes pesquisas mostram esse nosso crescimento e vamos trabalhar de forma ainda mais intensa nessa reta final, sempre com uma mensagem de otimismo, de fé em Rondônia e na nossa gente”, disse Maurão.

Na maior parte das atividades de campanha, como caminhadas, reuniões e corpo a corpo com eleitores, Maurão está acompanhado do seu candidato a vice-governador, Wagner Garcia, dos candidatos ao Senado, Valdir Raupp e Confúcio Moura; além de candidatos a estadual e a federal. Nas cidades que visitou, Maurão apresentou suas propostas e discutiu com lideranças e a população as principais demandas de cada localidade.

O candidato percorreu diversas regiões de Rondônia, iniciando por Buritis, Monte Negro e Ariquemes. Depois, ele esteve na região de Machadinho do Oeste, Theobroma e Vale do Anari. Jaru, Governador Jorge Teixeira, Alto Paraíso e Itapuã do Oeste também foram visitadas. Ji-Paraná, Cacoal e Candeias do Jamari também receberam as propostas de Maurão de Carvalho.

“A campanha ganha volume, ganha multiplicadores e a nossa mensagem se espalha pelos quatro cantos do Estado. É isso que nos dá a confiança para trabalhar ainda mais”, finalizou.

