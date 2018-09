A Fecomércio-RO informa que as micro e pequenas empresas que pretendem aderir ao Repis – Regime Especial de Pisos Salariais – tem até o dia 31 de outubro como prazo final. A medida vale apenas para novas contratações de funcionários.

O Empresário que adere ao Repis é beneficiado com a redução de custos na folha de pagamento. Os empresários aderentes ao programa poderão contratar até 11 funcionários, mantendo as mesmas obrigações trabalhistas como salário, FGTS, 13º e férias.

Com o benefício do Repis, as empresas podem sonhar mais alto. A matemática é simples: basta comparar a diferença entre o que você gasta com a folha dos empregados com a adesão ao Regime para novas contratações e comparar com a folha normal, sem a adesão ao benefício.

MAIS VANTAGENS

Com o Regime Especial de Piso Salarial, além da desoneração da folha de pagamento, os funcionários das empresas aderentes ao benefício usufruem dos serviços e utilidades oferecidos pelo Sistema Fecomércio/SESC/SENAC, por meio do Sesc – recreação na sede campestre, restaurante com alimentação balanceada, Educação Infantil e Ensino Fundamental, atividades esportivas e serviços odontológicos, e do Senac – cursos profissionalizantes, qualificação profissional e ensino à distância em várias áreas do conhecimento.

ADESÃO

Para aderir ao Repis, basta o empresário ou o seu contabilista acessar o site fecomercio-ro.com.br e preencher o formulário de requerimento, optando pela sua adesão e emitindo a taxa associativa. Pense bem e leve essa economia para dentro de sua empresa.

É importante lembrar que o prazo vale para empresas da capital e do interior do Estado.

Acesse www.fecomercio-ro.com.br ou ligue no 69 2182 3400 e faça sua adesão.

