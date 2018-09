Acompanhado da imprensa, o prefeito Hildon Chaves visitou na manhã desta terça-feira, 25, as principais obras de drenagem, asfaltamento e iluminação que estão sendo implementadas na capital. Ele apresentou os projetos prioritários cuja previsão para conclusão é 2019.

Acompanhado dos subsecretários Diego Lage, de Obras e Pavimentação; Wellen Prestes, de Serviços Básicos, e do presidente da Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano (Emdur), Thiago Tezzari, foram visitados os Bairros Flamboyant, São Francisco, Mariana, Conceição e o viaduto da Campos Sales.

No Bairro Flamboyant, foi inspecionada a obra de drenagem que está sendo realizada na Avenida Mamoré. O prefeito afirmou que é a maior obra para escoamento de águas pluviais já realizada nesses 30 anos em Porto Velho.

“O trabalho está causando transtornos aos moradores, mas os benefícios serão enormes, pois a expectativa é acabar com as alagações que já causaram tanto sofrimento à população” afirmou o prefeito. O prazo para liberação de uma das pistas é de dez dias.

A segunda parada foi no Centro de Iniciação Esportivo, que está em construção na zona Leste da cidade. O centro atenderá atletas de alto rendimento. A estimativa para finalizar a obra é 2019.

No são Francisco e no Mariana foram vistoriadas as obras de drenagem e asfaltamento que já estão em execução. O subsecretário Diego Lage afirmou que essa construção estava parada há mais de oito anos e foi retomada agora na administração Hildon Chaves.

“Já foram mais de 12 ruas asfaltadas. Agora serão mais de 27 km de drenagem e asfalto”. Os trabalhos devem ser concluídos no segundo semestre de 2019.

Iluminação

No viaduto da Campos Sales serão instalados mais de 100 postes galvanizados – a implantação das redes terrestres serão realizadas em concreto para dificultar os furtos. “Será contemplada toda a extensão do viaduto, tanto a área interna como as alças de acesso. O próximo passo é fazer a instalação dos fios da BR-364”, esclareceu o presidente da Emdur, Thiago Tezzari.

Limpeza

Durante as visitas, foram vistoriados também os pontos de limpeza espalhados pela zona Leste. As equipes estão envolvidas na ação de limpeza pesada, que inclui roço, raspagem e recolhimento de entulhos.

