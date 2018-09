Mais de 60 empresas de vários segmentos foram reunidas pela Associação Comercial e Industrial de Ariquemes (ACIA) para a realização da segunda edição da EXPOVAREJO, a Feira do Comércio Varejista. O evento será aberto para a visitação nesta quinta-feira a partir das 10h e segue até domingo.

A proposta do evento é oferecer uma mega liquidação aos moradores da região do Vale do Jamari, oportunizando relações comerciais das empresas expositoras e os consumidores. “Estamos em um período de renovação de estoques e isso é favorável para uma liquidação”, explica Francisco Farina, presidente da ÃCIA.

A EXPOVAREJO também vai contar com Feira de Artesanato, Exposição de Agroindústrias e o Primeiro Fórum da Piscicultura de Rondônia, que será realizado nesta sexta-feira, a partir das 9h no auditório da ACIA.

Outra opção para os visitantes é a degustação dos pratos oferecidos na Praça de Alimentação e as apresentações culturais.

SORTEIO CARRO

A ACIA também partilhará com os consumidores da EXPOVAREJO a campanha de sorteio de um automóvel que está sendo realizada em parceria com o Hemocentro. “Tanto os doadores de sangue quanto os consumidores vão concorrer a um automóvel, que será sorteado no sábado”, finalizou Farina.

PROGRAMAÇÃO EXPOVAREJO

QUINTA-FEIRA

10h00 – Abertura do comércio na Expovarejo

Feira de Artesanato

Exposição de Agroindústrias

12h00 – Almoço na Praça de Alimentação

15h00 – Fanfarra/Mário Quintana

17h30 – Clube do Violão/Heitor Vila Lobos

18h30 – Coral EAA/Escola Adventista

18h40 – Fanfarra/Escola Dirceu de Almeida

20h00 – Abertura Oficial

22h00 – Encerramento das atividades

SEXTA-FEIRA

09h00 – Abertura Fórum da Piscicultura (auditório ACIA)

10h00 – Abertura do comércio na Expovarejo

Feira de Artesanato

Exposição de Agroindústrias

10h00 – Perspectivas de mercado e futuro da cadeia produtiva (auditório ACIA)

12h – Almoço na Praça de Alimentação

14h00 – Planejamento e Custos de Produção de Peixes Redondos (auditório Acia)

15h00 Qualidade do alevino de Tambaqui na cadeia de produção (auditório ACIA)

15h30 – Música Gospel/Ricardo Cantanhede

16h00 – As Inovações tecnológicas e seus benefícios para a aquicultura

17h00 – Fanfarra/Roberto Turbay

18h00 – Dança/Cia de Dança Leny Lima

18h30 – Dança/Centro Cultura e Academia Rosangela Dance

19h30 – Desfile de Moda

22h00 – Encerramento das atividades

SÁBADO

10h00 – Abertura do comércio na Expovarejo

Feira de Artesanato

Exposição de Agroindústrias

12h – Almoço na Praça de Alimentação

15h30 – Dança/escola Ricardo Cantanhede

16h00 – Musica Gospel/Donizete

16h30 – Fanfarra/Cora Coralina

17h00 – Dança/Espaço Bailarina

17h30 – Bruno Bratilieri/Musico

18h00 – Zé Reis do Paraná

18h30 – Michel Seni

21h00 – Sorteio Automóvel

22h00 – Encerramento das atividades

DOMINGO

10h00 – Abertura do comércio na Expovarejo

Feira de Artesanato

Exposição de Agroindústrias

12h – Almoço na Praça de Alimentação

