ACRIPAR, Sebrae e parceiros promovem discussão para melhorar a cadeia produtiva do pescado

A cadeia produtiva do pescado de Rondônia foi discutida em Ariquemes nesta sexta-feira (28) durante a realização do 1º Fórum da Piscicultura de Rondônia. O evento foi promovido pela Associação dos Criadores de Peixe de Ariquemes e Região (Acripar) e o Sebrae, reunindo cerca de 400 participantes.

Durante o evento, especialistas discutiram as perspectivas de mercado e o futuro da cadeia produtiva da piscicultura; a qualidade do alevino do tambaqui na cadeia de produção; as inovações tecnológicas e seus benefícios para a aquicultura.

Atualmente, o Estado produz cerca de 90 mil toneladas de peixe em cativeiro e 33% dessa produção sai da região do Vale do Jamari, com especial participação do município de Ariquemes.

O diretor técnico do Sebrae Rondônia, Samuel Almeida, falou da possibilidade de fomentar vários segmentos da economia através da piscicultura. “Nosso papel é levar conhecimento e criar oportunidades de negócios, desde o dono de uma pequena propriedade rural ou àqueles que atuam no transporte ou no varejo do pescado”, avalia Samuel Almeida.

O governador de Rondônia, Daniel Pereira, participou da abertura do evento e elogiou a iniciativa do Sebrae e da Acripar em promover o evento. “Precisamos avançar ainda mais na produção de peixe, pois temos mercado consumidor interno e externo. Temos muitas famílias para alimentar. E, o mais importante, ainda temos muitas áreas que podem ser transformadas para a criação de peixe, ou seja, o nosso futuro é bastante promissor”, destacou.

Para o presidente da Acripar, Francisco Hidalgo Farina, as discussões ajudam a esclarecer dúvidas e melhoram as técnicas adotadas nas propriedades pelos produtores. “Já somos referência na produção de peixe e não podemos nos acomodar, pois ainda temos muito o que melhorar, aumentando nossa produtividade, reduzindo custos e oportunizando novos negócios”, afirma.

O cenário apresentado no Fórum da Piscicultura deixou os produtores de peixe otimistas. “A gente percebe que ainda temos muito para crescer e para melhorar em nossa produção”, finaliza o piscicultor Edson Sápiras.

