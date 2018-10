O 9º Batalhão da PM foi criado no final de junho em virtude do aumento populacional entre os anos de 1993 e 2017

A Usina Hidrelétrica (UHE) Jirau recebeu um grupo de policiais militares do 9º Batalhão da Polícia Militar do Estado de Rondônia. O Batalhão foi criado pelo decreto 22.954, de 28 de junho de 2018, em virtude do crescimento populacional de 77% ocorrido entre os anos de 1993 e 2017 na região de Porto Velho.

O grupo de policiais militares conheceu algumas estruturas da UHE Jirau, como Casa de Força da Margem Direita (onde estão instaladas 28 unidades geradoras de energia) e a Sala de Controle. A visita foi concluída em Nova Mutum Paraná, onde passou pelo Clube Nova Mutum e o Centro de Ciência e Tecnologia, que funcionará como extensão do Colégio Tiradentes da Polícia Militar II (CTPM II).

O Coronel PM Daytron Florêncio da Silva conta que foi a primeira visita após a conclusão da obra. “É tudo gigantesco e percebemos, com bastante satisfação, o cuidado com a segurança das pessoas. Além disso, é impressionante como o social é importante para a Energia Sustentável do Brasil. O resultado desse investimento que a empresa vem fazendo tem muito valor, é um ganho enorme para a comunidade”, fala.

Para o Diretor Administrativo da ESBR, Júlio Freitas, é uma satisfação receber os militares na UHE Jirau. “Para nós, é importante esta proximidade com instituições da comunidade”, fala.

O 9º Batalhão da PM é responsável pela cidade de Porto Velho e as localidades de Abunã, Extrema, Jaci Paraná, Nova Califórnia, Nova Mutum Paraná, União Bandeirantes e Vista Alegre do Abunã.

