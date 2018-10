O prefeito Hildon Chaves afirmou que Porto Velho tem muito o que comemorar nessa festa dos 104 anos de criação do Município, por causa das inúmeras obras realizadas em sua gestão. “Vamos trabalhar para que tenhamos mais motivos, ainda, para comemorarmos o aniversário de 105 anos”, afirmou.

Um dos projetos mais importantes, na opinião do prefeito, é a revitalização do Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré (EFMM). “Ela é um símbolo, a origem da cidade, tem tudo a ver com os 104 anos. Não tem como imaginar Porto Velho sem a Madeira-Mamoré”, afirmou.

Para ele, “nossa origem está na Estrada de Ferro, que é um patrimônio histórico e faz parte da vida dos portovelhenses”, enfatizou, assegurando que na manhã de terça-feira, 2, dia do aniversário do Município, vai assinar a ordem de serviço para iniciar as obras.

Outras obras

Hildon Chaves destacou ainda, os 27 quilômetros de asfalto que estão sendo feitos nos Bairros Mariana e São Francisco. Declarou que depois das eleições vai iniciar o recapeamento de 70 quilômetros de ruas e avenidas, com investimento de R$ 32 milhões oriundos de emenda da Bancada Federal.

“Também podemos citar a conclusão iminente do projeto para drenar e asfaltar os bairros Lagoa e Igarapé, conclusão da pavimentação da Avenida Calama (que será licitada ainda este ano), conclusão da Avenida Rio de Janeiro até o Orgulho do Madeira ( a obra será licitada ainda em 2018), as obras em andamento no Bairro Flamboyant, com drenagem de grande porte e que vai marcar Porto Velho por causa da sua dimensão.

Hildon chaves ainda mencionou o asfaltamento do bairro Conceição, o início das obras para asfaltar a Raimundo Cantuária, entre Amador dos Reis e Mané Garrincha, construção do Centro de Iniciação Esportiva, “que também é uma obra muito importante”, a revitalização do centro da Vila Candelária e a iluminação do viaduto da Campos Sales, que será inaugurada no próximo sábado, além da grafitagem. “Depois vamos para o viaduto do Roque, que também será iluminado”, finalizou.

Comentários

comentários