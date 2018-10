Nesta quinta-feira (4) acontece o último debate em TV aberta com os candidatos ao governo do Estado de Rondônia, uma parceria da Faculdade Sapiens e TV Meridional, afiliada a Rede Bandeirantes de Comunicação (Canal 9.1). O embate será transmitido a partir das 12h25 direto do auditório da Faculdade em Porto Velho.

Participam do debate os candidatos: Acir Gurgacz (PDT), Expedito Júnior (PSDB), Maurão de Carvalho (MDB), Marcos Rocha (PSL), Pimenta de Rondônia (PSOL) e Vinícius Miguel (REDE).

O Jornalista Márcio Campos, do Jornal da Band, será o mediador do evento que contará com cinco blocos.

Como será o debate

No primeiro bloco os candidatos terão um minuto para apresentação inicial e logo após responderão a perguntas de entidades do setor produtivo de Rondônia. O segundo bloco contará com perguntas de representantes da comunidade acadêmica, entidades empresariais e instituições públicas. O tema e o candidato a responder serão definidos por sorteio.

O terceiro e o quarto bloco prometem aquecer o embate. No primeiro momento os candidatos farão perguntas entre si com temas definidos por sorteio nas seguintes áreas: educação, saúde, segurança pública, equilíbrio fiscal e desenvolvimento econômico. O candidato terá 30 segundos para fazer a pergunta sobre o tema sorteado e o candidato escolhido para responder terá 1 minuto e 30 segundos. O tempo para a réplica e tréplica é de 45 segundos. Cada candidato responderá a uma pergunta durante o bloco. No bloco seguinte eles farão perguntas com o tema livre com direito a réplica e tréplica.

O quinto e último bloco será para as considerações finais. Cada candidato terá 1 minuto e 30 segundos.

O debate será transmitido em tempo real pelas Rádios Meridional FM de Jaru, Pimenta Bueno, Vilhena, Colorado do Oeste, Rádio Clube de Cacoal, Rádio 95 FM em Porto Velho.

