O ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Jorge Mussi, em decisão monocrática, confirmou a candidatura à reeleição do deputado estadual Laerte Gomes (PSDB).

Mussi concluiu, a partir de documentos juntados ao processo, que houve regularidade na aplicação de recursos públicos no período em que Laerte Gomes foi prefeito de Alvorada do Oeste, afastando a imputação de débito com a União.

Na decisão, o ministro afirma que “constatada a total regularidade dos recursos financeiros aplicados sem qualquer espécie de desvio de valores, prejuízo ao erário ou nota de improbidade, impõe-se manter o deferimento do registro de candidatura”.

Em setembro, o Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE-RO) já havia liberado a candidatura de Laerte Gomes. Ele teve o pedido de registro impugnado pelo Ministério Público Eleitoral (MPE), mas o próprio relator, o juiz federal Flávio Fraga, rejeitou a posição.

A defesa de Laerte explicou aos membros do TRE que as contas foram apresentadas tardiamente e as punições de multa foram extintas. Com a comprovação da aplicação dos recursos, inexistiu o dolo.

A mesma tese acabou convencendo o ministro relator do TSE, Jorge Mussi que legitimou, definitivamente, a candidatura de Laerte Gomes.

