Início do projeto de revitalização foi oficializado em solenidade que marca os 104 anos de Porto Velho.

Cercado de autoridades e representantes dos órgãos envolvidos no processo, O prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, oficializou na manhã desta terça-feira (2/10) a ordem de serviço para o início das obras de revitalização com Complexo da Estrada de Ferro Madeira Mamoré.

“Hoje, temos amor por esse patrimônio, dentre breve, em pouco mais de 18 meses, teremos também orgulho”, salientou ao falar do potencial turístico da praça da Estrada de Ferro que, dentre os beneficiamentos, receberá um calçadão beira rio que será cercado por bares e restaurantes. “Vai ser lindo”, acentuou.

Em conversa com a imprensa, Hildon Chaves explicou que o projeto de revitalização, completo, custará em torno de R$ 30 milhões. “Será um grande marco e um grande presente para toda a cidade de Porto Velho”, comentou, acrescentando que, em outra oportunidade, “e já há estudos para isso”, será feita reativação da locomotiva para chegar pelo menos até a Igrejinha de Santo Antônio. “É algo mais complexo, mas vamos viabilizar futuramente”.

O projeto de revitalização, que é construído a várias mãos, envolvendo órgãos federais, estaduais e municipais, além da Santo Antônio Energia, deve consumir 18 meses, com a expectativa de conclusão até o segundo semestre do próximo ano. “A obra vai ter início com a construção de um grande paredão em toda a frente do Complexo, serão transportadas milhares de rochas da margem esquerda para a margem direita do rio Madeira”, explicou Hildon Chaves.

O secretário da Funcultural, Antonio Ocampo, que organizou a solenidade dos 104 anos de Porto Velho, teceu comentário sobre o projeto, dizendo que essa é uma nova perspectiva para o espaço mais importante do estado de Rondônia. “É um grande presente ao povo rondoniense”.

Além do secretariado municipal, a solenidade foi prestigiada pelo governador Daniel Pereira, que falou da importância da iniciativa, pela procuradora da república Gisele Bleggi Cunha e pelas várias entidades envolvidas no trabalho que resultou na aprovação do projeto de revitalização da EFMM.

Comentários

comentários