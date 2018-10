Ele chegará a fazer ameaças e dirá que ficou sabendo de tudo por meio de uma gravação feita pelo próprio Galdino, que era o seu amante até então

O assassinato de Galdino (Narcival Rubens), ao contrário de vários outros, não ficará impune na novela Segundo Sol. Rosa (Letícia Colin), que foi cúmplice ao proteger Laureta (Adriana Esteves), será desmascarada por ninguém menos que um dos garotos de programa do bordel, que a confrontará.

Ele chegará a fazer ameaças e dirá que ficou sabendo de tudo por meio de uma gravação feita pelo próprio Galdino, que era o seu amante até então. Tudo começará quando ele resolver promover uma festa no palácio da cafetina, sem que ela saiba, se achando o dono do pedaço e jogando as cartas na mesa.

Rosa chegará nesse instante e o questionará sobre a sua atitude, perguntando o que ele descobriu da sua sócia. “Você não imagina mesmo, Rosa? Faça um esforço. Vou lhe dar uma dica: você participou da cena! Ajudou até a carregar o defunto”, dispara Du Love (Ciro Sales).

“Eu sei bem que foi você que deu uma pancada na cabeça dele, e que depois ajudou Laureta a arrastar o corpo dele pra perto da escada! Galdino gravou toda a cena da morte dele! Tudo, tudo, tudo… Cada palavra! Quer exclusividade pra roubar dinheiro de Laureta? Ou tá com medo de ser presa como cúmplice?”, ironiza.

Rosa ficará apavorada e pedirá que ele desista desse plano, porque Laureta não está para brincadeira e não tem nada a perder se tirar a sua vida. Ele, no entanto, se manterá firme na decisão e chegará a encarar Laureta de frente, tratando ela como se não fosse seu subordinado.

A vilã questionará o porquê de tamanha audácia, e o rapaz revelará a gravação que ganhou de presente do ex-torturador, fazendo a cafetina ficar caladinha.

“Laureta… Eu aprendi com uma grande professora minha, uma cafetina muito esperta da Bahia… A arte da chantagem! Hum! Pra que a pressa? Não é uma coisa só que eu quero, são muitas! É, Lau Lau! Agora quem dá as cartas aqui, sou eu!”, provocará ele.

Du Love então pedirá R$ 1 milhão para que o segredo de Laureta seja mantido, e marcará de encontrá-la em um estacionamento, mas a vilã perguntará a Robinho (Hugo Moura) se o colega tem família. Ele dirá que não e isso será o suficiente para que ela decida matar o personagem.

Ao chegar no local marcado, Du Love perguntará: “E aí, trouxe o combinado? Cadê minha grana?”. Laureta dará uma mochila ao rapaz e a trocará pela gravação, mas Du Love, no entanto, se surpreenderá ao ver que só terá papel picado.

“Que brincadeira é essa, Laureta? Eu te avisei que se você viesse com truque, eu ia mandar minha irmã te entregar pra polícia! Cê tá maluca?”, questionará ele. “Que irmã, Du Love? Você não tem irmã nenhuma, você acha que eu não conferi?”, dirá a personagem, que sacará uma arma com um silenciador e dará um tiro no peito do rapaz.

Ela tentará fugir, mas será impedida por um carro da polícia, que será enviada ao local por Rosa. Ionan (Armando Babaioff) descerá do carro e dará ordem de prisão à vilã. “Parada! Você tá presa em flagrante!”, dirá o irmão de Beto (Emilio Dantas) no capítulo que vai ao ar no dia 27 de outubro.

