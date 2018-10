Os senadores Cristovam Buarque (PPS-DF), Paulo Paim (PT-RS), Randolfe Rodrigues (Rede-AP), Ana Amélia (PP-RS) e Alvaro Dias (Podemos-PR) são os cinco integrantes do Senado mais bem avaliados da história do Prêmio Congresso em Foco.

Levantamento inédito publicado pela nova edição da Revista Congresso em Foco revela que 28 dos atuais 81 senadores foram premiados ao menos uma vez desde 2006. Eles passaram por pelo menos um dos três filtros utilizados ao longo dos anos: o voto de jornalistas que cobrem o Congresso, o júri especializado e o voto popular, pela internet. Em comum entre eles, nenhum respondia a inquérito ou ação penal no momento da votação, regra instituída para definir os aptos à premiação.

O novo ranking foi elaborado com base na relevância de cada categoria. Cada posição alcançada pelo parlamentar recebeu uma pontuação (veja os critérios mais abaixo).

Em suas 11 edições, o Prêmio Congresso em Foco reconheceu os parlamentares mais bem avaliados do país em um período importante da democracia brasileira, no qual as instituições enfrentam profundo e crescente descrédito popular. Combater a ideia equivocada e nociva de que “todos os políticos são iguais e ruins” virou uma marca do Congresso em Foco, seja na cobertura diária das atividades da Câmara e do Senado, seja naquela que se tornou a premiação mais importante da política brasileira.