Deputado continua ativamente em Vilhena e região realizando dezenas de reuniões, caminhada e visitas

Candidato à reeleição, o deputado Luizinho Goebel (PV) vai completar a semana em Vilhena e municípios da região. Nesse período ele está sendo recebidos nas empresas, conversando com trabalhadores, empresários, se reunindo com vários segmentos da sociedade, mostrando seu trabalho realizado como deputado pelos municípios onde atua.

“Trouxemos muitos recursos para os municípios e vamos trazer muito mais, mas, sobretudo, conseguimos melhorar o conceito da Assembléia Legislativa, que passou a economizar, devolveu recursos para o governo e proporcionou uma vida mais digna aos rondonienses”, disse.

No final de semana o deputado participou de reuniões e visitas nos Município de Cerejeiras, Chupinguaia, Colorado do Oeste, Cabixi, Pimenteiras e Corumbiara eventos importantes oportunidade em que teve calorosa recepção. O deputado esteve acompanhado de sua equipe de campanha que tem sido importante para a reeleição de Luizinho.

Em Cerejeiras recebeu apoio para sua reeleição da vice-prefeita Lisete Marth (PV), vereador Gabriel da Funerária (PV) e lideranças políticas, Colorado do oeste, recebeu apoio do prefeito Ribamar, Chefe de Gabinete Gutemberg, ex-vereadora Marlucia, ex-vereador Edinho da Rádio, vereadora Marta do Carlito, Lindon Jhonson do Idaron e ex-vereadores e lideranças, Cabixi, recebeu o apoio do ex-prefeito Izael Dias Moreira, Chicão de Carli, vereador Cidinho, em Pimenteiras, recebeu o apoio da vice-prefeita Valeria Garcia, Chefe de Gabinete Corim, Secretário de Projetos e Planejamento Isaque Zigue, ex-prefeito Carlinhos Rodrigues, ex-vereador Argemiro, vereadores Jesus Reginaldo, Euzito de Brito e Daiana Alfaro de Souza.

Luizinho mantém agenda cheia de reuniões e visitas durante está semana no comércio, nas comunidades, nas indústrias e nos bairros. “Temos recebido várias manifestações de apoio da população que tem reconhecido o nosso esforço para trazer aos municípios os recursos para as obras necessárias ao desenvolvimento e implantação de programas e serviços para atender as comunidades”, disse o deputado.

