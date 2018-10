Nesta manhã de quarta-feira, 03/10, foi feita a abertura oficial da 2ª edição da Feira da Pechincha, em Porto Velho, no espaço do “Bingool Eventos”. Representando o Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, o Conselheiro Cezar Zoghbi, elogiou a organização afirmando que se trata de um evento que já está se tornando parte do calendário anual da cidade. A feira, composta com mais de 40 expositores entre calçados, confecções, acessórios e maquiagens, está com descontos imperdíveis, e ainda conta com os estandes do Sesc e Senac, oferecendo de forma gratuita atendimentos de corte de cabelo, penteados, maquiagem, aferição de pressão arterial, recreação e muito mais. Os mais de 40 expositores estarão disponíveis até sábado, das 8h até as 21h, com muitas ofertas e sorteios de vale-compra por dia no valor de R$ 300,00 para serem gastos durante o evento.

A Feira da Pechincha é uma ação entre Associação Comercial e Empresarial de Porto Velho-Acep, Federação do Comércio de Bens, Serviços é Turismo de Rondônia (Fecomércio-RO), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas (FCDL), que têm como objetivo movimentar as vendas do setor até o final do ano. E o presidente da Fecomércio/RO, Raniery Coelho, é um dos entusiastas de sua realização tendo estimulado os consumidores para participar afirmando que “Quem quiser comprar barato e pechinchar muito, essa é a hora, são ofertas e descontos incríveis para toda a população de Porto Velho”.

