Juliana Volpato Curi Paccini é a primeira ortodontista de Rondônia a ser palestrante em evento internacional desse ramo da odontologia

Os avanços do Brasil na ortodontia estão mais concentrados nas regiões Sul e Sudeste, onde se localizam conceituadas instituições de ensino do ramo da odontologia especializado no diagnóstico, prevenção e tratamento das irregularidades dentais e faciais.

Nos últimos anos, entretanto, o estado de Rondônia vem se destacando no mapa da ortodontia nacional devido à participação da ortodontista de Porto Velho Juliana Volpato Curi Paccini como palestrante de eventos nacionais e internacionais, nos quais são apresentados casos de sucesso da área.

Recentemente, ela palestrou no Congresso da Sociedade Paulista de Ortodontia – SPO-, realizado no Anhembi em São Paulo e considerado o maior evento do gênero da América Latina. O tema da sua explanação foi A Importância do Tratamento na Dentadura Mista.

Durante a palestra, a especialista em ortodontia e ortodontia facial dos maxilares e mestre em ortodontia apresentou respostas para as seguintes questões: Por que é importante o tratamento em crianças e quais os impactos positivos no desenvolvimento dos dentes e da face?

Sua participação em congressos que reúnem expoentes da ortodontia do Brasil e palestrantes de outros países representa um avanço para Rondônia. É rara a representação da região Norte nesses eventos e ela é a primeira ortodontista rondoniense a ser convidada como palestrante.

Questionada sobre a importância da sua presença na programação, a odontóloga destaca: “É um trabalho relevante porque levamos experiência clínica e cientifica que repercute nacionalmente”.

Ela sempre apresenta o sucesso dos trabalhos clínicos de casos tratados na sua clínica particular e na Soep – Sistema Odontológico de Estudo e Pesquis – onde é coordenadora da pós – graduação.

