Candidato apoiou Alckmin, do seu partido, no primeiro turno, mas agora pedirá votos para Jair Bolsonaro

A decisão do candidato a governador, Expedito Junior, desde o primeiro turno, de não fazer alianças políticas, será mantida neste segundo turno. No entanto, a partir de agora ele vai engrossar a torcida pela eleição de Jair Bolsonaro, a quem começou a pedir voto nesta segunda-feira (8). A decisão foi anunciada no início da tarde desta segunda-feira, durante coletiva de imprensa que reuniu, além de Expedito o senador eleito, Marcos Rogério, o deputado federal reeleito, Expedito Junior e o candidato a vice-governador, Maurício Carvalho.

Expedito explicou que no primeiro turno, apoiou para presidente da República, o candidato de seu partido, Geraldo Alkmin, embora Marcos Rogério, membro da chapa majoritária desde o início do processo eleitoral vem apoiando Bolsonaro, motivo pelo qual chegou a ser alvo de representação junto à justiça eleitoral pela chapa do PSL.

O apoio de Expedito ao candidato Bolsonaro segue uma linha de coerência, já que o adversário do candidato do PSL, é também o mais tradicional adversário do PSDB. Se fizesse uma opção diferente incorreria numa contradição atroz, que dificilmente seria absorvida pelo eleitorado.

Durante a coletiva, Expedito Junior disse que neste segundo turno vai manter a decisão de não fazer alianças políticas com os ex-candidatos que concorreram com ele. “Vamos propor alianças sim, mas com os eleitores. Vamos em busca dos eleitores do Maurão, do Vinicius Miguel, do Pimenta de Rondônia, do coronel Charlon, enfim, nossa aliança será com o povo, não com políticos”, afirmou.

Marcos Rogério, eleito senador com a maior votação já dada a um candidato em Rondônia, com mais de 320 mil votos, foi convidado nesta segunda-feira pela equipe de Bolsonaro para ir à Brasília para discutir o apoio ao candidato a presidente. O novo senador por Rondônia será um dos coordenadores da campanha de Bolsonaro no estado. O próprio Bolsonaro enviou mensagem de áudio a Marcos Rogério, reconhecendo o erro de estratégia que foi a representação ao TRE movida por seus correligionários de Rondônia.

Comentários

comentários