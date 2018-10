Parlamentar destacou o trabalho da sua mãe, a Dona Márcia, que foi incansável na luta pela segunda reeleição

O deputado estadual Jean Oliveira (MDB), recém-reeleito para o terceiro mandato de deputado estadual, agradeceu a população de Rondônia por mais essa oportunidade que lhe é dada para trabalhar em prol do desenvolvimento do Estado e melhoria da qualidade de vida da nossa população.

Jean Oliveira disse ter consciência da sua obrigação enquanto parlamentar – legislar e fiscalizar o Executivo, e trabalhar para construir uma sociedade mais justa e beneficiária para todos, onde cada um exerça de forma plena a cidadania como sustentáculo da democracia.

O deputado reeleito, em seus agradecimentos, disse que acima de tudo está Deus – “sempre peço a Ele que me ajude e que me faça forte para ajudar os outros”; e sua família Oliveira – os pais, avós, irmão, tios, tias, etc, “que estiveram desde o início dessa luta junto comigo, dando força, estimulando, fazendo acreditar que era possível vencer, além de doar, de manhã, de tarde e de noite, seus trabalhos. Destaco aqui o aguerrido e incansável trabalho de minha mãe, dona Márcia; os amigos, correligionários e militantes. “Tive sempre muita sorte de encontrar pessoas sérias, honestas e abnegadas para juntos enfrentarmos a luta”, disse Jean Oliveira.

“Assim foi mais vez. Um grupo de pessoas formado por amigos, militantes, correligionários e simpatizantes, que assumiu a campanha e sem medir esforços nos levou a vitória. Contamos com pessoas de todas as esferas sociais nessa conquista. Sinto-me gratificado pela confiança recebida, procurarei com firmeza não decepcioná-los. A Deus e a todas essas pessoas devemos esse terceiro mandato de deputado estadual.”, disse o deputado.

“É com toda gratidão e agradecimento à nossa população que procuraremos estar alerta para não falhar, para não titubear, para não recuar, para não ter medo de abraçar com força e com vontade qualquer luta, qualquer desafio que for para beneficiar nossa população, principalmente aqueles que beneficiam os mais humildes que geralmente não tem quem olhe por eles”, afirmou o parlamentar.

“Quem nos conhece sabe que não desistimos, não temos medo e nada nos faz parar quando a luta é honrosa, justa e digna. Com juventude e competência provindo da minha experiência como parlamentar, prometo: não decepcionarei”, assumiu o deputado reeleito Jean Oliveira.

