O deputado federal Marcos Rogério (DEM), eleito a uma das vagas ao Senado Federal com 324.939 votos em Rondônia, manifestou sua gratidão a todos os eleitores, dos 52 Municípios do Estado, e reafirmou seu compromisso com toda a população. “O carinho de cada eleitor e a confiança que em mim depositaram quero retribuir com muito trabalho no Senado Federal”, afirmou.

Marcos Rogério acompanhou a apuração dos votos no comitê do seu candidato ao governo, Expedito Júnior (PSDB), em Porto Velho, ao lado da família, correligionários, amigos e apoiadores da campanha e comemorou a conquista de 24,06% dos votos. “Fizemos uma campanha limpa, pautada pela ética. Caminhamos por todos os municípios do Estado, apresentando nosso trabalho como deputado federal e nossas propostas para o Senado. A palavra hoje é gratidão. Em primeiro lugar a Deus, que nos sustentou até aqui; a minha família, pelo apoio imensurável, e a todo o povo rondoniense que confiou no compromisso que firmei para fazer mais por nosso Estado”, destacou.

Ainda ontem Marcos Rogério foi a Ji-Paraná, onde foi recebido por uma multidão de eleitores e seguiu em carreata pela cidade. O senador eleito cumprimentou os demais candidatos eleitos e todos que participaram do pleito, contribuindo com o fortalecimento da democracia. “Rondônia está dando um grande exemplo de civilidade. Todos estamos de parabéns por participar desse processo”, finalizou.

