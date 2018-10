Conhecida nacionalmente por traduzir as principais tendências de moda com elegância e sofisticação, a Morana reinaugurou, no último dia 05 de outubro, no Porto Velho Shopping.

Sob os cuidados de Elizete e Alexandre Falqueti há dez anos, a loja reabre totalmente reformada, celebrando uma década de sucesso. Para isso, a nova Morana vem com um projeto visual inspirado na consumidora da marca: uma mulher sofisticada, contemporânea e antenada com o universo da moda. Para fortalecer esse conceito, a loja ganhou uma forma diferente de apresentação dos produtos, valorizando ainda mais as coleções da marca. O projeto transmite leveza e elegância, além de valorizar o mix de produtos, proporcionando às clientes um ambiente mais leve, versátil e moderno.

Os produtos da nova coleção da Morana já estarão disponíveis. São acessórios entre colares, braceletes e anéis com um toque especial: um trabalho rústico diferenciado com linhas minimalistas e super geométricas. Além de destacar a feminilidade, essas peças são versáteis, podendo ser usadas em diversas ocasiões.

Hoje, a Morana é uma marca já consolidada no mercado que conta com, aproximadamente, trezentas operações em todo o País. Ela é tida como um case de sucesso por atender às exigências da mulher moderna que gosta de moda e valoriza acessórios exclusivos com acabamento impecável.

Para atender essa demanda, a Morana conta com uma equipe especializada que oferece ao público um mix de produtos variados e inspirados nas principais tendências de moda ao redor do mundo.

