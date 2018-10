O juiz diretor do fórum da comarca de Pimenta Bueno, Wilson Soares Gama, definiu, por meio da portaria 005/2018, as datas das triagens e audiências da Mega Operação Justiça Rápida no município. A triagem será realizada no Fórum Ministro Hermes Lima, dia 16 de outubro de 2018, das 14h às 18h.

Os interessados deverão apresentar-se nos locais de triagem com documentos pessoais (RG e CPF), comprovante de endereço e documentos que comprovem os direitos a reclamar.

Questões como cobranças, divórcio, união estável, pensão, entre outros, poderão ser resolvidas na Mega Operação, a partir do acordo feito entre as partes e desde que o caso não envolva valores maiores que 20 salários mínimos.

As audiências serão realizadas no dia 05 de novembro de 2018, no mesmo local da triagem, a partir das 8h.

Assessoria de Comunicação Institucional