A segunda etapa do curso para capacitação dos técnicos da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) para realização de testes rápidos acontece nesta terça-feira, 09, no auditório do órgão.

A execução de testes rápidos nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) é uma estratégica da Semusa para prevenir e combater doenças sexualmente transmissíveis como sífilis, HIV e hepatites B e C.

Além dos técnicos da secretaria, participam da capacitação sessenta profissionais do sistema prisional (Sejus) e do Hospital do Amor da Amazônia – a maioria enfermeiros e técnicos em enfermagem.

“A primeira etapa da capacitação aconteceu dia 04 de outubro. Com esse novo curso, chegamos a cento e vinte pessoas capacitadas para realizar os testes”, explicou Mirela Moraes, coordenadora dos testes rápidos. “Primeiro temos a parte teórica e depois a parte prática”, frisou.

Para a diretora de Vigilância em Saúde da Semusa, Régia Pacheco, a ação amplia o serviço à população. “A capacitação é uma estratégia para ampliação do diagnóstico, principalmente durante o pré-natal, bem como uma das formas de enfrentamento à sífilis – doença que tem aumentado,principalmente em gestantes”.

