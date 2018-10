Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.086 da Mega-Sena, realizado ontem (10) em Joaçaba (SC).

As dezenas sorteadas foram 04 – 35 – 43 – 46 – 47 – 53.

A quina teve 33 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 68.459,21 cada. A quadra teve 4.355 apostas contempladas, cada uma irá receber R$ 741,07.

O próximo concurso será no sábado (13), com prêmio estimado em R$ 27 milhões.

As apostas podem ser feitas até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa em todo o país. A aposta mínima, com seis dezenas, custa R$ 3,50.

