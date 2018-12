Mais uma obra conquistado pelo deputado estadual Luizinho Goebel a pedido da comunidade pimenteirense…

Através de um recurso de emenda individual assegurado pelo deputado estadual Luizinho Goebel (PV) a prefeitura de Pimenteiras do Oeste/RO; iniciou está semana mais uma obra de melhoria, desta vez está construindo o muro entorno do cemitério municipal no valor de R$ 76 mil, o recurso foi liberado para a execução da obra do muro do cemitério a pedido do vereador Euzito de Brito Leite (MDB).

Sem o muro, o cemitério ficava entorno aberto. Como medida de precaução o deputado Luizinho atendeu a reivindicação do vereador Euzito de Brito na liberação do recurso e a prefeitura iniciou a obra para que o local onde entes queridos estão enterrados possua maior segurança, assim como também garantir mais conforto às pessoas que visitam o local.

Segundo o deputado Luizinho além da obra de construção do muro entorno do cemitério, será construído o portão principal, e as melhorias do cemitério é uma obra fundamental em diversos aspectos, primeiramente por respeito aos entes queridos dos pimenteirenses que se encontram no local, também é importante para conforto dos moradores dos bairros próximos ao cemitério. “Estamos bastante satisfeitos com a liberação do recurso e poder dar inicio a obra de construção do muro. Ainda temos outros projetos que já foram liberados, e em breve será dado à ordem de serviço para construção de uma praça no setor das casinhas, apedido da vereadora Daiana Alfaro de Souza, estarmos no caminho certo liberando emendas para realizar obras no município”, disse Goebel.

Fonte e Fotos: Assessoria Parlamentar.

Comentários

comentários