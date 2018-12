Foi assinado protocolo de intenções com o Senado firmando parceria para viabilizar o projeto.

O deputado Laerte Gomes (PSDB) considerou uma grande vitória para a população rondoniense a assinatura do protocolo de intenções firmado nesta quarta-feira (12) que garante a parceria do Legislativo Estadual com o Senado para a implantação da Rádio e TV da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.

Para o parlamentar, quanto mais amplo for o acesso da comunidade aos atos da Casa de Leis e a interação com os debates entre os deputados, melhor será para Rondônia.

“Sou um entusiasta dos veículos de comunicação como ferramenta de informação e interação social; temos profissionais competentes para desempenhar um trabalho de alto nível e disponibilizar aos rondonienses a oportunidade de acompanharem o andamento do Legislativo, que será um marco para a política do nosso Estado”, afirmou Laerte Gomes.

A luta pela implantação da TV e Rádio Assembleia não é nova. Em maio de 2017, o deputado Laerte Gomes compôs um grupo de parlamentares e autoridades que foi até Brasília para conhecer o trabalho da TV e Rádio Senado, que é referência na America Latina.

Em Brasília eles se reuniram com o assessor de Comunicação Social do Senado, Luís Carlos Fonteles, e com o engenheiro da Coordenação de Transmissão de TV e Rádio do Senado, Audrian Marques de Sousa.

“Acompanharei de perto todo o trabalho de instalação e execução desse projeto. Vamos mostrar a força do nosso Estado e dar início a um novo ciclo na comunicação institucional em Rondônia”, disse Laerte Gomes.

Além das transmissões ao vivo das sessões, comissões e audiências, a programação contará com programas científicos e abrirá espaço para produções do Judiciário, Tribunal de Contas e outras instituições.

