A Capital obteve o índice elevado de 91,9% de transparência em avaliação do TCE/RO

O Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, em cerimônia ocorrida no último dia 10 (segunda-feira), no Auditório do TCE-RO, realizou a entrega de Certificados de qualidade em Transparência Pública aos Municípios do Estado de Rondônia que, através de auditoria realizada por aquela corte de contas, obtiveram nota superior a 80%, referente ao ano de 2017.

O Controlador Geral do Município, Boris Alexander Gonçalves de Souza, representando naquele ato o prefeito Hildon Chaves, recebeu o Certificado de Qualidade em Transparência Pública, em reconhecimento e estímulo ao direito de acesso à informação e às boas práticas de gestão pública, tendo a Capital alcançado 91,90%.

No ano de 2016, o índice de transparência foi de 64,85% e, a partir de ações propositivas conjuntas entre a Controladoria Geral do Município – CGM, Secretaria Geral de Governo – SGG, Coordenadoria de Tecnologia da Informação, Comunicação e Pesquisa – CMTI e unidades da administração, houve um aumento significativo de 41,75 %. Foram avaliadas a página eletrônica e o Portal da Transparência.

Comdecom

Comentários

comentários