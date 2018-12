Área representa um importante centro de lazer e esporte para a comunidade

A Prefeitura de Porto Velho, através da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur), realizou a revitalização da iluminação do Campo Geraldo Assis, localizado na rua Janaína, bairro Igarapé, na Zona Leste da capital. A inauguração da iluminação aconteceu na noite deste sábado (15/12)

As equipes da Emdur fizeram a implantação de dois postes, restauraram os refletores e colocaram lâmpadas de 1.000W de potência, além de luminárias próximo a academia ao ar livre e nas ruas laterais ao campo.

De acordo com o presidente da Emdur, Thiago Tezzari, 29 pontos de iluminação foram reparados. “Foi feito um investimento no melhor que há em iluminação. A ação foi definida pelo prefeito Hildon Chaves como prioritária, uma vez que compreende um campo onde teve início a carreira de um atleta de ponta, em referência ao jogador Elsinho, que hoje é lateral do Kawasaki Frontale, no Japão”, explicou Tezarri.

Ainda segundo ele, o trabalho foi desenvolvido através do Programa de Revitalização da Iluminação em Espaços e Equipamentos Públicos (Proequipa), que, além da área do Campo Geraldo Assis, já atendeu a mais de 50 outros locais, incluindo áreas esportivas e praças. “O programa visa equipar áreas de lazer e desporto, garantindo ao cidadão a possibilidade de ser exercitar no período noturno. Até o final do próximo ano, todos os locais de lazer da cidade devem ser iluminados”, informou.

Estiveram presente, na solenidade de inauguração da iluminação, o secretário geral de governo, Luis Fernando, que representou o prefeito, o vereador Da Silva e o representante do bairro Igarapé, Eudes Araújo, além do jogador rondoniense Elsinho.

