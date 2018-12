médico Roberval Ferraz de Lima, 51 anos, sofreu uma tentativa de homicídio logo nas primeiras horas deste sábado em seu apartamento, localizado na rua Airton Sena, região central de União Bandeirantes, distrito de Porto Velho.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a vítima foi encontrada caída, pelo motorista de uma ambulância, ao lado de uma poça de sangue, no estacionamento do posto de saúde.

o motorista acionou as enfermeiras para prestarem os primeiros socorros e também chamou a Polícia Militar.

No local os policiais encontraram um pedaço de madeira sujo de sangue próximo de onde a vítima estava caída e foram informados que o médico mora em um apartamento na frente de onde foi encontrado. Os militares perceberam que as agressões começaram dentro do apartamento e ele teria corrido para o posto atrás de ajuda, mas acabou desmaiando.

A vítima foi transferida para o Hospital João Paulo II, pois seu estado de saúde era considerado gravíssimo. Segundo as últimas informações, o médico está na UTI. A Polícia Civil investiga o caso.

