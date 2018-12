19

Saneron exige substituição imediata de empresa para que serviços não fiquem prejudicados.

A Saneron-Autarquia de Saneamento de Rolim de Moura notificou mais uma vez o Consórcio Público Intermunicipal-Cimcero para regularizar os serviços de Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos, pois os serviços não estão sendo executados pela empresa Coopeza, responsável pelos serviços em Rolim de Moura. Entre os motivos para notificação, a Saneron apontou que um dos caminhões da empresa está quebrado desde o dia 03 deste mês, as coletas não estão sendo realizados de forma satisfatória desde o mês de setembro, os garis paralisaram as atividades por não estarem recebendo da empresa e o município tem feito a solicitação da regularização dos serviços desde o mês de setembro, a empresa chegou a fazer um acordo com o município, porém não cumpriu.

A superintendente da Saneron-Simone Paes, lembrou que a reclamação é unânime por parte da população que já não suporta mais ao andar pelas ruas encontrar sacos de lixos amontoados pelas calçadas, em frente às residências e em pontos comerciais. Ela observou no documento encaminhado ao consórcio, que há diversos protestos nas redes sociais, postagem em grupos, discussão em face book, além do constrangimento para a população em ver essa imundície de lixo nas ruas e avenidas.

Simone destacou que o que mais preocupa é a inércia por parte do consórcio em substituir a empresa que presta serviços em Rolim de Moura, pois já foram feitas várias notificações, no entanto até agora o consórcio não tomou nenhuma providência para trocar a empresa que presta os serviços de coleta de lixo na cidade. Ela foi clara ao documentar que o consórcio foi advertido que qualquer dano que município tenha que arcar com relação à falta de coleta, o consórcio será penalizado.

A superintendente ressaltou que foi solicitado a quebra de contrato por parte do consórcio com a empresa, e que seja feita a substituição imediatamente da mesma, uma vez que os munícipes pagam pelos serviços que o consórcio realiza, e a população merece uma prestação de serviço com qualidade. Simone Paes fez questão de frisar que o município está cumprindo o acordo em efetuar os pagamentos que rege o contrato.

