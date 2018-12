19

Ação faz parte do projeto Secretário Mirim, que apresenta demandas da unidade de ensino

Cerca de 20 alunos do 3º ano do ensino fundamental da Escola Municipal Raimundo Augustinho da Silva, localizada no Bairro Cidade Nova, na Zona Sul de Porto Velho, visitaram algumas secretarias e a Prefeitura da Capital nesta quarta-feira (19). A ação faz parte do projeto Secretaria Mirim, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação (Semed). Rhaycrisson Wyliam e Ariely eram o secretário e a adjunta mirim.

Segundo o secretário César Licório, esta é a segunda vez que o projeto é realizado e, durante a visita para ver as dificuldades da escola, foi o escolhido o aluno como secretário mirim. “Ele, inclusive, tem necessidades especiais. Depois tivemos a oportunidade de trazê-los para conhecer a rotina da Secretaria. Eles pediram mais segurança e nós fizemos um ofício solicitando ronda escolar junto ao Batalhão da Polícia Militar, também pediram asfalto nas ruas e estivemos lá na Semisb, junto com secretário Diego Lage, que ficou de, pelo menos nesse momento, fazer um cascalhamento e a calçada em frente à escola, numa parceria da Semed e também da comunidade”, disse o secretário.

Os alunos ainda estiveram na Emdur para pedir uma reforma na parte elétrica, mas, segundo o secretário, é necessário trocar a subestação. “A Emdur já está verificando a licitação para subestação, junto com a Semed, para que a gente possa atender e por fim ao probelma. E hoje, eles queriam vir aqui e protocolar um pedido para que o prefeito possa fazer uma visita na escola. É dia inesquecível para essas crianças. Fica na história, eles estão felizes demais e é uma oportunidade da gente pedir elas mais respeito, maior cuidado com as escolas, como não riscar as paredes”, afirmou o Licório.

Representando o prefeito, Antônio Figueiredo explicou como funciona a administração municipal aos estudantes. A diretora Rosária Ferro agradeceu ao apoio e disse que é muito importante para as crianças. “Na escola, nós temos 296 alunos do 1º ao 5º ano. E essas visitas que fizemos hoje, são necessidades que temos no dia a dia”, disse a diretora.

Comdecom