A Prefeitura de Porto Velho deu um salto de qualidade na gestão dos recursos recebidos pelo Fundo para Infraestrutura de Transportes e Habitação (Fitha), do governo de Rondônia, com contrapartida da Prefeitura, que serão utilizados na compra de máquinas e equipamentos para manutenção das estradas vicinais do município.

Este ano foram recebidos 5 caçambas truck, no valor de R$ 1.860.000,00, referente aos recursos de 2016; foi licitado ainda o de 2017 no valor de R$ 3.327.501,32, e conveniado e recebido a parcela do Fitha 2018, no valor de R$ 3.393.227,00.

As ações permitem, já no primeiro semestre de 2019, a incorporação de mais 23 máquinas e equipamentos ao patrimônio do município para uso exclusivo na conservação e manutenção dos 7.200 Km de estradas vicinais.

O diretor-geral do DER, Luiz Carlos de Souza Pinto, disse que recebeu orientação do governador Daniel Pereira para agilizar a liberação dos convênios do Fitha. “Foi possível agilizar a liberação dos recursos para Porto Velho devido os projetos terem sidos entregues com toda a documentação exigida”, disse Luiz Carlos.

O subsecretário da Subsecretaria Municipal de Abastecimento (Semagric), Francisco Evaldo de Lima, agradeceu ao governo do estado pela agilidade que foram tratados os processos. “Sabemos que toda gestão tem mudança das equipes técnicas e iss, as vezes gera atrasos no repasse dos convênios, mas esse ano a agilidade foi primordial para conseguirmos equilibrar os repasses e depósitos dos recursos no ano da parcela, o que não ocorria desde 2014”, comentou Evaldo.

O prefeito Hildon Chaves falou que os recursos serão utilizados para a recuperação de estradas. “As demandas de Porto Velho são enormes e a captação de recursos é prioridade em nossa gestão, por isso tenho uma equipe de secretários técnicos que possibilita a elaboração de bons projetos garantindo recursos necessários para atender as necessidades do município”, finalizou Hildon.

