a Usina Hidrelétrica (UHE) Jirau alcançou a produção de 3.750,13 MW no dia 23 operando com as suas 50 unidades geradoras em potência máxima, o que representa um montante de geração 70% superior em relação à sua garantia física, de 2.205,6 MW.

Com o início do período úmido, a vazão do Rio Madeira aumenta e com isso a geração da UHE Jirau é maior e entrega mais energia elétrica para o país. Nesse ano o período de chuvas começou mais cedo e antecipou a geração máxima para dezembro. ‘’Em janeiro desse ano alcançamos outra conquista operando as 50 unidades geradoras simultaneamente e garantindo 3.763,24 MWmed de energia elétrica”, conta o Gerente de Operação da ESBR, Marcelo Olímpio Fonseca.

A Energia Sustentável do Brasil (ESBR), concessionária da UHE Jirau, completou 10 anos de atividades em 2018 e iniciou a operação da Usina em 2013, colocando as 50 máquinas em pleno funcionamento no fim de 2016. A Hidrelétrica está instalada no Rio Madeira, a 120 km de Porto Velho (RO), possui capacidade máxima de 3.750 MW e gera energia para mais de 40 milhões de brasileiros por meio do Sistema Interligado Nacional.

Para o Presidente da ESBR, Victor Paranhos, este é mais um marco que só foi possível devido à moderna estrutura da Hidrelétrica e aos investimentos que a Empresa destina à melhoria contínua dos seus processos e desenvolvimento de seus profissionais. “Por tudo isso, a UHE Jirau se mantém como a geradora de energia elétrica que está sempre pronta para atender às demandas de geração solicitadas pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico”, destaca.

