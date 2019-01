Nesta segunda (31/12), a 10ª edição da Mega da Virada sorteou R$ 302.536.382,66. Os seis números foram retirados em São Paulo (SP), às 20h25, com a apresentação de Luigi Baricelli. O sorteio do concurso 2110 foi acompanhado por auditores da Caixa e do Ministério da Fazenda. Os números sorteados foram: 25 – 33 – 10 – 12 – 18 – 05

Segundo a Caixa, 52 apostas dividirão o prêmio. Assim, cada aposta ganhadora levará R$ 5.818.007,36.

As apostas da Mega da Virada puderam ser feitas em qualquer lotérica do país e também no Portal Loterias Online, até as 16h desta segunda-feira (31/12). A aposta simples custou R$ 3,50.

O prêmio não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal, o prêmio será rateado entre os acertadores da quina (cinco números) e assim por diante.

Aplicada integralmente na poupança, a fortuna renderia ao ganhador o equivalente a outro prêmio de loteria por mês, mais de R$ 1 milhão. Caso prefira, o sortudo pode investir em bens e adquirir 56 imóveis no valor de R$ 5 milhões cada, nas melhores localidades do país, ou comprar uma frota com mais de 1.000 carros de luxo.

Como resgatar o prêmio

De acordo com a Caixa, os ganhadores podem resgatar o prêmio em qualquer agência nos casos de prêmios acima de R$ 1.903,98. Valores inferiores a esse valor podem ser resgatados em qualquer casa lotérica do país.

O banco ainda alerta que, sendo o bilhete ao portador, é importante que o ganhador, antes mesmo de sair de casa, se identifique no verso da aposta, com nome completo, CPF, assinatura e endereço. Dessa forma, o apostador garante que ninguém, além dele mesmo, retire o prêmio.

Outra informação importante é que o prêmio de qualquer uma das Loterias Federais prescreve 90 dias a contar da data do sorteio. Depois desse prazo, o ganhador não pode mais resgatar o prêmio e o valor é repassado ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).