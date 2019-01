O deputado José Lebrão (MDB) falou em nome da Assembleia Legislativa, desejando que o governador coronel Marcos Rocha (PSL) e o vice-governador, José Jodan (PSL) empossados, possam realizar um trabalho efetivo, junto com a sua equipe.

“Desejo sucesso e que conduzam esse mandato com maestria. E não tenho dúvidas de que isso vai ocorrer. Coronel Marcos Rocha, confio no seu trabalho e acredito que esse é o maior desafio de sua vida. Já tivemos um coronel governador, que foi o Jorge Teixeira, que deixou um legado de trabalho e de realizações para Rondônia”, destacou.

O parlamentar disse ainda que a Assembleia será uma parceira de trabalho. “Quero me colocar à disposição para colaborar com a gestão que agora se inicia, sendo este com certeza o desejo dos meus pares. Juntos, cada um fazendo a sua parte vamos seguir colocando o Estado no rumo certo”, completou.

José Lebrão acrescentou que a população, através do voto livre e democrático, escolheu os seus representantes. “Agora, eles carregam essa grande responsabilidade, de dar uma resposta aos anseios da sociedade”.

Lebrão aproveitou para ressaltar o trabalho desenvolvido pelo agora ex-governador Daniel Pereira (PSB), que na visão dele, ajudou a equilibrar e a manter o ajuste nas finanças de Rondônia, ao lado do ex-governador, Confúcio Moura.

José Lebrão acrescentou que a população, através do voto livre e democrático, escolheu os seus representantes. “Agora, eles carregam essa grande responsabilidade, de dar uma resposta aos anseios da sociedade”.

Comentários

comentários