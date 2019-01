O prazo para o alistamento militar 2019 já começou no dia 2 de janeiro, os jovens do sexo masculino que nasceram em 2001 devem fazer o registro na página oficial (https://www.alistamento.eb.mil.br/) ou pessoalmente na Junta de Serviço Militar de Rio Branco, que fica localizada na avenida Getúlio Vargas, nº 2.061, no bairro do Bosque.

Para realizar o cadastro pelo site é necessário possuir um número de Cadastro de Pessoa Física (CPF), para validar as informações. Na falta do CPF, será necessário comparecer à Junta Militar, tendo em mãos: certidão de nascimento e comprovante de residência.

Quem vive no exterior e não tem número de CPF, o alistamento deve ser feito em uma repartição consular.

O alistamento poderá ser feito até o final de junho e é obrigatório. O não alistamento resulta em consequências, como: pagamento de multa e impedimento de acessar serviços públicos, a exemplo de passaporte e a ocupação de cargos públicos, além de obtenção da carteira profissional, registro de diploma de profissões liberais, matrícula ou inscrição para o exercício de qualquer função.

Comentários

comentários