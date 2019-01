Cristina Lago será uma das protagonistas da série “Terrores Urbanos”, da Record Tv

Na próxima terça-feira (08), vai ao ar o episódio O Homem do Saco, que faz parte da série Terrores Urbanos, da Record TV. A protagonista é Cristina Lago, atriz de Rondônia, que há 18 anos mora do Rio de Janeiro.

Em Terrores Urbanos, Cristina dá vida a Jane, uma vendedora de Cosméticos que, ao ter que cuidar da sobrinha Julia, se depara com seu passado traumático: Jane era babá quando jovem e o garoto de quem tomava conta sumiu. Boatos diziam que tinha sido sequestrado pelo lendário Homem do Saco. Tendo novamente que cuidar de uma criança, ela entra em pânico e seu passado volta à tona, deixando o medo e a lenda interferirem em sua vida.

A série, inspirada em lendas urbanas brasileiras, tem na direção geral Fernando Coimbra.

Cristina diz que atuar em uma série de terror é instigador. “O desafio de fazer algo novo foi o que mais me atraiu. Nunca tinha feito nada do gênero terror, mas foi um processo de criação delicioso. Tive uma sintonia incrível com o Fernando Coimbra que, além de ser um grande cineasta, é um excelente diretor de atores. Construímos juntos essa personagem”, comenta.

A atriz conta ainda que levou tão a fundo o trabalho da criação de Jane, sua personagem, que dispensou até dublê em uma das cenas mais difíceis. “Há uma cena de luta no episódio, em que a minha personagem enfrenta o Homem do Saco. Foi difícil fisicamente, tinha uma queda de uma escada e dispensei a dublê. Fiquei bastante dolorida no dia seguinte, porque repetimos inúmeras vezes toda a luta. Mas valeu a pena, a cena ficou muito boa”, finaliza.

Na televisão, Cristina já participou de outras produções. Na Record TV esteve em Milagres de Jesus e Conselho Tutelar. Na Rede Globo atuou em I Love Paraisópolis e Malhação. Já no cinema nacional, os destaques vão para os filmes Bruna Surfistinha e Olhos Azuis, além de Pacto de Sangue, da Netflix e Canal Space, e Magnífica 70, da HBO.

Terrores Urbanos – Episódio O Homem do Saco vai ao ar dia 8 de Janeiro, às 22:45, na Record TV, exibido pela afiliada SIC TV em Rondônia.

Fonte: Folk Assessoria

Fotos: Divulgação

