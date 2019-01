Foram implantados mais 14 postes na via, somando mais de 100 pontos de iluminação

A Prefeitura de Porto Velho entregou, na noite desta última sexta-feira (4/1), a segunda etapa da iluminação pública da BR-364, no trecho da faculdade Faro até o Bairro Novo.

“Mais de 15 mil pessoas moram no Bairro Novo, com essa ação, garantimos mais segurança a esses cidadãos”, salientou o prefeito Hildon Chaves, acrescentando que a BR-364 estava sem iluminação há mais de 12 anos. “A próxima meta é levar iluminação do Trevo do Roque a Unir”, afirmou.

Por meio da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur), a Prefeitura instalou mais 14 postes ao longo da rodovia, somando assim mais 113 postes e mais de 230 lâmpadas de vapor metálico na BR-364.

Para a efetivação do serviço, foram necessários 4.600 metros de fios ‘quadriplex’, de alumínio, e dois transformadores que alimentam os cincos circuitos que dão suporte aos pontos de luz. Em quatro etapas, a prefeitura já iluminou cerca de 12Km da rodovia, entre o viaduto da Campos Sales e o Bairro Novo.

Na solenidade de entrega da iluminação, além do prefeito Hildon Chaves, estiveram presentes o presidente da Emdur, Thiago Tezzari, o Presidente da Câmara de Vereadores, Edwilson Negreiros, o vereador Zequinha Araújo, líderes comunitários do bairro Marcos Freire e moradores do Bairro Novo.

