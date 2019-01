As ordens dadas pelo prefeito Hildon Chaves é para atenção total aos moradores ribeirinhos.

A Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil do Município esteve, durante o final de semana, realizando monitoramento em comunidades do Baixo Madeira, com o objetivo de orientar moradores de como agir caso o rio ultrapasse a marca de alerta, de 14 metros e 50 centímetros, quando algumas casas poderão ser invadidas pelas águas. Atualmente o nível do rio está em 13,76 metros, o que é normal para a época do ano, e não representa ameaça aos ribeirinhos.

Marcelo Santos, coordenador da Defesa Civil, que esteve a frente da missão, explica que esse é o momento de orientar as comunidades que residem às margens do rio Madeira. Segundo ele, a Prefeitura está pronta para agir em caso de necessidade. O Coordenador diz ainda que o prefeito Hildon Chaves tem acompanhado de perto o comportamento do rio e que as ordens dadas pelo chefe do executivo é de atenção total aos moradores ribeirinhos.

As comunidades da região urbana da cidade já receberam visitas das equipes da Defesa Civil. Neste último final de semana, foi a vez dos moradores de Mutuns, Pau D´arco, Bom Jardim e Lago São Miguel.

